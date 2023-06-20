أبرز مناقشات الجلسة الـ 52 لمجلس جامعة الأقصر.. صور

عقد مجلس جامعة الأقصر، يوم الإثنين، جلسته الدورية رقم 52، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء عمداء الكليات، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

وعقدت الجلسة بحضور الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة ليلى يوسف، عميد كلية الألسن، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد عبدالنعيم، عميد كلية الآثار، والدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب.

واستهل رئيس الجامعة، كلمته بتوجيه الشكر لجميع القطاعات على مستوى الجامعة لدورهم وجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي 2022/2023، مؤكدا أن جامعة الأقصر قد شهدت تطوراً على كافة المسارات، في ضوء ما تمثله الجامعة كمنارة للعلم بمحافظة الأقصر والمحافظات المحيطة، وإحراز العديد من النجاحات في شتى المجالات، من خلال توفير بيئة مُحفزة للتعليم والبحث العلمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص متساوية للطلاب، وتعظيم الشراكة مع المجتمع المحلي والإقليمي.

ووافق أعضاء المجلس على منح بعض الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات لبعض الباحثين والطلاب في مختلف التخصصات، بعد استيفاء الشروط والأحكام.

وكان المجلس قد ناقش عدة موضوعات من بينها: النظر في نقل عدد من أعضاء هيئة التدريس، من وإلى الجامعة، بالإضافة إلى النظر في بعض الطلبات المقدمة؛ من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

كما صدق أعضاء المجلس على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع، بإطلاق اسم الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، على قاعة المؤتمرات، بمبنى كلية الطب الجديد؛ نظرًا لجهوده المبذولة، في التطوير المستمر بكلية الطب، منذ إنشائها، ووصولًا إلى المبنى الجديد للكلية بطيبة.

وناقش المجلس، المذكرة المعروضة بشأن تعديل مشروع دراسة الجدوى لمقترح كلية العلوم التربوية، والتقنيات المتقدمة، ومذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين مركز الخدمة العامة للسياحة والفنادق؛ بكلية السياحة والفنادق، وإحدى الشركات.

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مجلس جامعة الاقصر (2)

مجلس جامعة الاقصر (3)

مجلس جامعة الاقصر (4)