سيدة أمريكا الأولى تكرم شابا أقصريا لتيسيره وسائل النقل خلال زيارتها لمصر

في إنجاز يعبر عن كفاءة وتفوق أبناء محافظة الأقصر في كافة مجالات العمل التي يسلكونها، كرم البيت الأبيض والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية "جيل بايدن"، ابن محافظة الأقصر "حسام فراج أبوالمجد" أثناء زيارتها الأخيرة إلى مصر، وقدما له شهادة شكر وتقدير.

وجاء تكريم البيت الأبيض، لابن منطقة الكرنك "حسام الدين فراج أبو المجد مصري" صاحب الـ٣١ عاما لتفانيه في العمل، ومساهمته الكبرى في تيسير كافة وسائل النقل المهمة للسيدة الأولى لأمريكا وموظفي البيت الأبيض، والخدمة السرية للولايات المتحدة بشكل احترافي وسلوك رائع، وكان مفاد شهادة الشكر التي سُطرت حروفها باللغة الإنجليزية الآتي "يرغب أعضاء وكالة البيت الأبيض في الإعراب عن خالص تقديرنا للطريقة المتميزة التي قدمتم بها الدعم لمكتب السيدة الأولى للولايات المتحدة خلال زيارتها للقاهرة مصر، جهودك، إلى جانب سلوكك الرائع واحترافيتك التي لا تشوبها شائبة، مَكنت من توفير وسائل النقل الهامة للسيدة الأولى لأمريكا وموظفي البيت الأبيض، والخدمة السرية للولايات المتحدة بشكل رائع".

وعبر الشاب الأقصري "حسام فراج"، ومدير التشغيل بإحدى شركات النقل السياحي لـ"البوابة نيوز" عن سعادته بهذا التكريم، الذي ناله من البيت الأبيض أثناء زيارة السيدة الأولى الأمريكية إلى مصر، والذي عبرت فيه عن شكرها لتيسير كافة وسائل النقل لها ولموظفي البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعد وسامًا على صدره، والحصول عليه يضيف إلى رصيده العديد من الخبرات في مجال النقل السياحي، كما يعد تكريم للوسط السياحي بمصر، ويأتي كانطباع جيد جدًا لدى قرينة الرئيس الأمريكي عن مصر والخدمات السياحية التي تقدم داخلها.

وأوضح حسام، أنه يعمل بمجال السياحة منذ تخرجه في كلية السياحة والفنادق منذ ١٠ أعوام، وهو ابن منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، وحول تكليفه بمهمة توفير سيارات ركاب السيدة الأولى لأمريكا، قال "إنه لم يكن وليد الصدفة ولكنه جاء بناء على قيامنا بالمشاركة في عدد من الفعاليات الهامة جدًا التي أقيمت بمصر خلال الفترة الماضية، فنحن ساهمنا في توفير سيارات لحفل مصمم الأزياء ستيفانو ريتشي الذي أقيم بمعبد حتشبسوت بالبر الغربي للأقصر، كما ساهمنا في توفير سيارات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP٢٧، وعدد من بطولات الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع، تم إبلاغنا من الجهات بتوفير سيارات لتنقلات زيارة السيدة الأولى، وبالفعل بدأنا في اختيار أفضل السيارات من أحدث الموديلات والماركات، وتجهيزها بمواصفات معينة نظرًا لحساسية الزيارة وأهميتها، وعملنا على الخروج بالشكل اللائق الذي يليق باسم مصر، ويضيف لسمعتها الكثير، والحمدلله ربنا أكرمنا وظهرنا بمظهر مشرف توج بالتكريم من البيت الأبيض والذي تم استلامه من مندوب السفارة الأمريكية، وهو التكريم الذي سيعطيني حافز أكبر ودفعة قوية للعمل بجد واجتهاد لرفع اسم مصر، واسم بلدي الأقصر عاليًا على الدوام.