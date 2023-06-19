ثلاثي الزمالك الدولي ينتظم في التدريبات غدًا استعدادًا لفاركو

ينتظم لاعبو الزمالك الدوليون فى التدريبات الجماعية للفارس الأبيض غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول، بمواجهة جنوب السودان وديًا.

وضم روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني من صفوف الزمالك كلا من محمد صبحى، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو.

وقرر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، على أن يعود الفريق لخوض تدريباته غدًا، بمشاركة الدوليين، استعدادًا لمواجهة فاركو.



ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب الفوز على بروكسي 3بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

ويحرص أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار خلال استعدادات الفريق للمواجهة القبلة، وركز على بدء الهجمة بشكل منظم مع الضغط في حال فقدان الكرة، بجانب التركيز على إنهاء الهجمة بأفضل صورة ممكنه.

واكتسب أوسوريو، ثقة مجلس الزمالك، بعد الفوز في آخر مواجهتين في الدوري أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وأمام طلائع الجيش بهدفين دون رد، بعد البداية الغير موفقة من المدرب الكولمبي.