بالفيديو.. الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يشن حربًا شاملة على شعبنا بهدف تصفية القضية

قال الدكتور نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الحكومة الجديدة في إسرائيل أعلنت الحرب على الشعب الفلسطيني منذ توليها السلطة منذ عدة أشهر، فالاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا شاملة على الشعب الفلسطيني تستهدف تصفية قضيته، مشددًا على أنه لن تُقبل أي تسوية لا ترضي الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيستمرون في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في كل المحافل والمحاكم الدولية، مُحملًا الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية مسؤولية ما يعانيه الفلسطينيون.

وأضاف "أبو ردينة"، في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الفلسطينيين لديهم أسلحة دبلوماسية وسياسية عديدة، ودعا للالتزام بموقف عربي موحد للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا قائمًا مع جهات مختلفة يهدف في المقام الرئيسي لعدم تمرير أي مؤامرة ضد حقوق الفلسطينيين.

وتابع، أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت منذ يومها الأول، الحرب ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هناك انقسامًا واضحًا تعانيه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن، موضحًا أن إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يبدأ من التوصل إلى حلٍ شاملٍ للقضية الفلسطينية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا مستمرًا في أعداد شهداء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها إلى 3 أشخاص.