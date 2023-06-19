الخارجية الروسية: كييف نشرت وحدات عسكرية على امتداد الحدود مع بيلاروس

أكد أليكسي بولشوك مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أن كييف نشرت وحدات عسكرية كبيرة على الحدود مع بيلاروس وتحاول اختبار القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال بولشوك: "تشير المعلومات التي لدينا، وأُعلن عنها مرارا وتكرارا في تصريحات المسؤولين، إلى أن الجيش الأوكراني قد نشر بالفعل وحدات كبيرة على امتداد الحدود البيلاروسية الأوكرانية، ويحاول بشكل دوري اختبار القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد بطريقة أو بأخرى".

وأشار الدبلوماسي إلى أن وحدات إضافية من القوات المشتركة في بيلاروس قد نشرت منذ أكتوبر 2022 في ظل هذه الظروف، حيث أضاف بالقول إن "مهمتهم تكمن في العمل كرادع لغزو أراضي دولة الاتحاد، وتقليل مخاطر تسلل مجموعات التخريب والاستطلاع".

وتابع قائلا "إنا نأمل أن يكون لدى نظام كييف وأسياده الغربيين، الحس السليم لعدم القيام بمغامرات عسكرية قد تكون عواقبها خطيرة للغاية بالنسبة لهم".