«QNB الأهلي» يوزع أجهزة طبية تعويضية على ذوي الهمم بالتعاون مع «مصر الخير»

تعاون QNB الأهلي، التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع مؤسسة "مصر الخير"، الرائدة في مجال العمل المجتمعي التنموي، بتوزيع أجهزة طبية تعويضية على أكثر من 40 مستفيداً من ذوي الهمم بمركزي شربين ومنية النصر بمحافظة الدقهلية ضمن أنشطة المشروع القومي "حياة كريمة".

شملت الأجهزة الطبية عدداً من سماعات الأذن والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة متعددة الوظائف للأطفال والكبار ومرضى الشلل الدماغي بهدف مساعدتهم على الحركة والاندماج في المجتمع كل حسب نوع الإعاقة ومتطلباتها.

تأتي هذه المبادرة استكمالاً للجهود القائمة بين المؤسستين في مختلف محافظات مصر، حيث يجري العمل على تطوير ورفع كفاءة مدرسة "الشهيد محمد عبد الرازق" للتعليم الأساسي بمركز شربين، وتمويل مشاريع التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة بمركز منية النصر، إلى جانب برامج تدريبية حرفية لتمكين المرأة المُعيلة ودعم المستشفيات المركزية بأجهزة طبية بمركز نبروه.

بهذه المناسبة، ثمّن محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، الشراكة المتواصلة مع مؤسسة "مصر الخير" لدعم العمل المجتمعي في مصر في العديد من المجالات أهمها قطاع الصحة، مع الحرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية لذوي الهمم.

يشار إلى أن QNB الأهلي يعد من أوائل المؤسسات المالية في مصر التي بادرت بدعم مشروع "حياة كريمة" في مختلف قرى محافظات الصعيد من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد، تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

من جانبه أشاد الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" بهذه الشراكة التي تستهدف خدمة وتنمية المجتمع المصري، مُشيراً إلى أهمية التعاون القائم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لتمكين وتنمية الأسر المصرية وتحقيق التنمية المستدامة والتنمية المجتمعية الشاملة، معربا عن تطلعه لتعزيز هذه الشراكة خلال الفترة القادمة عبر إطلاق مبادرات وبرامج تنموية جديدة.