رئيس الاستخبارات النمساوية: الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ضمان أن يعيش الناس في حرية وأمان

أكد عمر حجاوي بيرشنر رئيس أمن الدولة والاستخبارات في النمسا أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ضمان أن يعيش الناس في النمسا في حرية وأمان، لافتا إلى أن هذا الحق ينطبق على جميع الأشخاص في النمسا، مشددا على أنه يجب ألا يعرض التطرف حرياتنا الديمقراطية للخطر.

وقال بيرشنر - في تصريحات اليوم الأحد - إنه تم إحباط هجوم إرهابي أمس على مسيرة حاشدة في وسط فيينا للدفاع عن الحقوق والحريات، وأوضح أن الإرهابيين خططوا للهجوم على المسيرة في فيينا، وتم تنفيذ ثلاثة اعتقالات وتفتيش منزليين في فيينا والنمسا السفلى بالتعاون الوثيق مع مكتب المدعي العام في سانكت بولتن، حيث أشارت التحقيقات التي أجراها مكتب حماية الدستور إلى أن عدة أشخاص كانوا يخططون لشن هجوم على المسيرة حيث تم تعقب المشتبه بهم بعد ذلك واعتقالهم.

وأوضح بيرشنر أن المشاركين في المسيرة لم يتعرضوا لأي خطر بسبب الاعتقالات التي تم إجراؤها مسبقًا، مشيرا إلى أن المشتبه بهم يبلغون من العمر 14 عامًا و17 عامًا و20 عامًا، ويحملون الجنسية النمساوية، ولقد تعاطفوا مع تنظيم داعش على الإنترنت وتبادلوا المحتوى المتطرف وحازوا أسلحة محظورة وأدوات لطعن المشاركين في المسيرة.