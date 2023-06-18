تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادا لفاركو بالكأس

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

وحرص اوسوريو على تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار خلال هذه الفقرة، و ركز على بدء الهجمة بشكل منظم مع الضغط في حال فقدان الكرة، بجانب التركيز على إنهاء الهجمة بأفضل صورة ممكنه.

وسيكون الزمالك جاهزا لموقعة فاركو بالقوة الضاربة للفريق، حيث لم يعانى أى لاعب من الإصابة باستثناء الغياب الطويل لمحمود الونش، بينما سيتواجد بقية النجوم بشكل طبيعى بكامل جاهزيتهم البدنية والفنية للقاء.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.