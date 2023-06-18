تمديد الإجازة الصيفية بالمدارس في الهند بسبب موجة الطقس الحار

الأحد 18/يونيو/2023 - 01:28 م

قررت السلطات الهندية تمديد الإجازة الصيفية للمدارس؛ بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده مختلف ولايات البلاد.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في الهند اليوم /الأحد/، أنه من المتوقع أن تكون الموجة الحارة شديدة أو بالغة الشدة بولايات "أتر براديش" و"بيهار" و"تاميل نادو" و"ماديا براديش" و"غرب البنغال" و"أندريا براديش" خلال الأيام المقبلة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

وكانت السلطات الهندية أعلنت اليوم مصرع 54 شخصا وإصابة 400 آخرين؛ بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بولاية "أتر برديش" على مدار الأيام الثلاثة الماضية.