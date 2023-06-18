بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: أمريكا تدرك قوة الصين الاقتصادية

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "موري ستيت" الأمريكية، إنَّ الصين تحاول استخدام قوتها الاقتصادية في السيطرة على تايوان والدول المجاورة لها.

وأضاف "الخطيب" خلال مُداخلة عبر "سكايب" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تُدرك جيدًا قوة الصين الاقتصادية ولا يمكن تجاهلها، خصوصًا في ظل الأزمة العالمية، ما دفع واشنطن لأن تبقي خطوط اتصال مفتوحة تُسهم في تفادي المشكلات.

وأشار إلى أن واشنطن تنظر إلى العلاقة الاقتصادية مع بكين من منظور أمني وعسكري ترتبط بالذكاء الاصطناعي، ومن الممكن أن يكون ضد أمريكا، مُوضحًا أنَّ العلاقة بين واشنطن وبكين اليوم تشبه نظيرتها إبان الحرب العالمية الأولى، خصوصًا في ظل قوة الصين الحالية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى بكين في زيارة تستمر يومين هي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 5 سنوات، وسط فتور بالعلاقات الثنائية وآمال ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.