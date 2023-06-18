تجديد حبس المتهم بطعن شقيقه حتى الموت بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقه، عن طريق تسديد عدة طعنات له، خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات أسرية، ١٥ يوم علي ذمة التحقيقات.



كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة عمليات النجدة، يؤكد نشوب مشاجرة وسقوط أحدهم قتيلا، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص، تبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني علية وشقيقه، بسبب خلافات أسرية، وعلي أثرها قام المتهم بتسديد عدة طعنات المجني علية، حتي سقط قتيلا، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.