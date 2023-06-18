الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة ثانوية في غرب أوغندا

أدانت الجزائر، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة، مدرسة لطلاب الصف الثانوي في مدينة "مبوندوي" غربي جمهورية أوغندا، وأسفر عن مقتل العشرات الأبرياء وسقوط عدد من الجرحى.

وأعربت الجزائر عن خالص تعازيها وتضامنها مع الحكومة الأوغندية وشعبها، وتقدمت بأصدق مواساتها لأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء" وتمانيتها بالشفاء العااجل لجميع المصابين.

كما جددت الجزائر تأكيدها على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق إقليمياً ودولياً لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله والعمل الجاد بغية تجفيف منابع تمويله.



شهدت أوغندا هجوما إرهابيا شنه مسلحون على مدرسة في بلدة مبوندوي الحدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أودى بحياة 25 شخصا على الأقل.