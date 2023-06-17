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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هل يجوز التضحية بالطيور؟.. الإفتاء تُجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت دار اللإفتاء المصرية: إنه لا يجزئ فى الأضحية إلا أن تكون من الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم، والرأى القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأى ضعيف، غير معتبر فى الإفتاء، ومخالف لعمل الأمة المستقر. 
وما ورد أن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح؛ لأن النص الوارد عنه ليس على ظاهره، وإن حمل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي، لكنه مخالف لما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة فيه.

دار اللإفتاء المصرية الاضحية الأنعام التضحية بالطيور