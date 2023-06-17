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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد جسر المصرف العمومي ببلبيس

تفقد محافظ الشرقية
تفقد محافظ الشرقية
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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت مركز ومدينة بلبيس لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد الجارية بجسر مصرف بلبيس العمومي وإزالة كافة المعوقات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد وحفاظاً على أرواح المارة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء – الصحة - الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الري - الغاز الطبيعي – الشباب والرياضة – الطب البيطري) وذلك لخدمة قرى ومدن المحافظة وخاصة بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

رافق المحافظ الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس وعبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

احلال وتجديد أعمال إحلال وتجديد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حيال المخال