تجديد حبس تاجري مخدرات ضُبطا بـ2 كيلو حشيش في المطرية 15 يومًا

قررت النيابة العامة، تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة "الحشيش" بقصد الاتجار في منطقة المطرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي عاطلين قبل ترويج كمية من الحشيش علي المتعاطين بمنطقة المطرية.

ونجحت حملة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال قيادته دراجة نارية بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية). كما تم ضبط (شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – هاتفى محمول).