شاهد.. أول ناخب يدلي بصوته في انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

نطلقت صباح اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، والمستمرة حتى الثامنة مساء؛ لانتخاب 7 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، 2023/2027. ويعد عيد عيد محمد محمد وشهرته "عيد أبو خالد"، أول من أدلى بصوته في اللجنة الرئيسية بمدينة طور سيناء ومقرها الغرفة التجارية بمدينة طور سيناء، مناشدا جميع من له حق التصويت بالمشاركة الإيجابية والتوجه للإدلاء بأصواتهم؛ لفتح صفحة جديدة من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا باستمرار العمل الدؤوب لخلق فرص عمل ونشر النماء والتنمية، ودعم اقتصادنا المصري.

يخوض الانتخابات 13 مرشحا، وبلغ عدد من لهم حق التصويت الفان و754 ناخبا، موزعين على 4 لجان بالمدن الآتية: اللجنة الرئيسية بمدينة طور سيناء ومقرها الغرفة التجارية بمدينة طور سيناء، واللجنة الفرعية بمدينة شرم الشيخ ومقرها مجلس مدينة شرم الشيخ القديم بمنطقة الهضبة، واللجنة الفرعية بمدينة رأس سدر ومقرها مجلس مدينة رأس سدر، ويجرى الانتخاب فيها لتجار بمدن رأس سدر وابوزنيمة وابور ديس، واللجنة الفرعية بمدينة دهب ومقرها مجلس مدينة دهب ويجرى الانتخابات فيها بمدن دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين.

كانت لجنة الجدول بالمحافظة قد أعلنت أن عدد المرشحين لانتخابات مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء 13 مرشحا..شملت أسماؤهم: هشام محمد سليمان خضير وشهرته "هشام خضير"، وعادل عبد السميع النجار وشهرته "عادل النجار"، ومحمد عبده حامد، ومحمد عبد الله حسن، وحاتم السيد السيد أبو صير وشهرته "الدكتور حاتم"، وحنا رمسيس عازر وشهرته "أسامة فضة"، وعيد محمد محمد وشهرته "عيد أبو خالد"، ومصطفى عبدالله محمد عبد الله وشهرته "مصطفى واصل"، وخالد محمد على عبد الرازق وشهرته "خالد الرويعى"، وهيثم محمد فرج مصطفى وشهرته "هيثم مصطفى"، ومحمد ربيع محمد علي، وعوض باشا عسران، وسليمان جمعه مبارك.

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