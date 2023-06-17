بعد اعتزال سماح أنور.. علاقة الفنانين والسوشيال ميديا بين الهجوم والمقاطعة

كريم فهمى لـ«البوابة»: هناك جروبات مدفوعة يعانى منها الفن والقوى الناعمة

منى زكى: «السوشيال ميديا عالم مزيف»

أحمد فهمى: «المواجهات المباشرة ليست حلا»

محمد صبحى: «مواقع التواصل تفقدنا القيمة الإنسانية»

جاء قرار اعتزال الفنانة سماح أنور على منصات التواصل الاجتماعى، ليحدث الجدل ويحرك المياه الراكدة فى علاقة الفنانين مع السوشيال ميديا، خاصةً وأن الكثير منهم يعانى المرار بين الشائعات والهجوم غير المبرر، والسباب والتنمر وغيرها من كل ما يطال النفسية ويمسها بضرر.

وهناك كثير من أهل الفن يخشى الاحتكاك برواد السوشيال ميديا أو المساس بهم، ويخشى أن يصبح ترند بمجرد بعض حروف من خلال شاشة إلكترونية، وهناك أيضاً من أعلن التمرد والعصيان على الجالسين خلف الشاشات، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز تصريحات الفنانين الذين هاجموا السوشيال ميديا وأعلنوا عليها الحرب..

سماح أنور تعتزل السوشيال ميديا

سماح انور

نشرت الفنانة سماح أنور على صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام»، فيديو لها أعلنت فيه اعتزال الظهور من خلال السوشيال ميديا.

وأكدت من خلال الفيديو أنها لن تظهر كما اعتاد الجمهور عليها خلال السنوات الأخيرة بطريقة الفيديو أو البث المباشر «اللايف»، وإنما الظهور من خلال الأعمال الفنية فقط.

وتابعت أنور «لن أظهر مرة أخرى بطريقة الفيديو، وأكتفى بالظهور من خلال فنى وأعمالى الفنية وأعتقد أنكم تحبون تلك الأعمال، والمتابعات لأخبارى عن طريق وسائل الإعلام».

واختتمت: «بشكر كل جمهوري العظيم خلال السنين إللى فاتت، وبشكر كل الناس إللى دعمتنى ووقفت جنبى وشكراً ليكوا من كل قلبى، وأتمنى ليكم كل الخير والسعادة يا رب" .

وهذا القرار المفاجئ لم يفسر له سبب واضح، ولكن البعض ربط بين الأزمة الأخيرة لها بعد تصريحاتها ضد المصريين والتلفظ فى حقهم بأوصاف لا تليق، وهو ما اضطرها للاعتذار للشعب المصري، وتدخل الدكتور أشرف زكى فى فيديو معها واحتوى الموقف، وعلق البعض بعد حملات السوشيال ميديا عليها قررت الاعتزال الإلكترونى.

جروبات مدفوعة

كريم فهمى

وفى حوار الفنان كريم فهمي مع «البوابة» علق على السوشيال ميديا وما يحدث فيها قائلا: «السوشيال ميديا بها جروبات مدفوعة وتهاجم لأهداف معينة، والفيصل والأهم احترام الشخص لنفسه طوال الوقت».

وتعرض الفنان كريم فهمى منذ عدة أعوام لموقف سلبي من خلال السوشيال ميديا، حيث نشر صورة لبناته وهو معهم، ليدخل بعض المتابعين ويسبون كريم وبناته، وعلق كريم فهمى آنذاك «السوشيال ميديا بقت مستنقع واكتشفت إن فى ناس كتير محتاجه تربية للأسف، وده اللى شوفته فى الكومنتات إللى فاتت».

وعلق أيضاً منذ فترة على السوشيال ميديا قائلاً «لما كله يبقى مكسر الدنيا ونمره ١، ولما كله يبقى حلو بفلاتر، ومصدقين الكذبة، لما الكل يبقى بيفهم فى كل حاجه فن وسياسة ورياضة، لما ناس تشتم حد من ورا شاشه وعاملين نفسهم رجالة، ولما حاجات كتير اوى فى حضرة السوشيال ميديا اكبر كدبة».

ويأتى الموقف الأخير بعد إعلان اعتزال الفنانة ميريهان حسين الفن ليهاجم رواد السوشيال ميديا الذين سخروا منها وعلق «واحدة مضغوطة وربنا عالم بيها وقررت تعتزل، تدخل أنت تسبها وتشتمها ليه».

وفى لقاء له مع الإعلامى شريف عامر؛ أكد فهمى «فى حملات ممنهجة على السوشيال ميديا لاستهداف ناس بعنيها، وانا لقيت بعد الإعلان عن أعمال ليا نفس الجملة بتتكرر على كل الصفحات، وكمان ريأكت غاضب من أكونتات فلبينية واقول للى بيعمل كده محدش بياخد رزق حد».

«عالم مزيف»

منى ذكى

تعرضت الفنانة منى زكى للكثير من الحملات على السوشيال ميديا، منها حملات بعرض عرض فيلمها «أصحاب ولا أعز»، والذى ناقش قضايا جريئة على مجتمعنا العربى، ونالت منها السوشيال ميديا وتعرضت للكثير من الهجوم، ولكن تبقى الحملة الأخيرة على مسلسلها الرمضانى «تحت الوصاية» هى الأبرز، حيث تم الهجوم بشراسة على المسلسل بمجرد نزول البوستر الدعائى، ودون مشاهدة العمل بل وقبل نزول البرومو، مما كشف عن سوء استخدام السوشيال ميديا فى كثير من الأحيان.

وعلقت الفنانة منى زكى على السوشيال ميديا فى لقاء إذاعى قائلة «أنا بكره السوشيال ميديا والتعامل معها قليل جداً، لكن بحب الجزء الإنسانى والخفيف فيها، السوشيال ميديا عالم افتراضي كاذب سواء بنجاحه أو فشله، وهو كله كذب فى كذب ومتأكدة أنه عالم تجارى مليان عصابات، والسوشيال ميديا دى العالم السفلى الجديد».

وتابعت «أوقات كتير بيكون الهجوم ده وردود الأفعال مصنوعة، وساعات بتكون الناس غضبانة من حاجة وبتحط غضبها ده فى السوشيال ميديا فى حاجة تانية، عشان كده عمرها ما هتكون مقياس عادل».

«المواجهات المباشرة ليست حلا»

احمد فهمى

يعتبر الفنان أحمد فهمى الأكثر مروراً بالتجارب مع سلبيات السوشيال ميديا، فى البداية كان فهمى صدامى مع كل ردود الأفعال التى تكتب له، وكان لا يتمالك أعصابة ويندفع بالرد ويدخل فى تجاوزات وشجار مع المتابعين، وعلق على هذا الموضوع فى لقاء تلفزيونى قائلاً: «أنا الأول كنت إللى يقول كلمة أرد عليه ولا فارق معايا أنا فنان ولا اى حاجه، وبعدين كانت نظرتى هو عشان أنا فنان اتشتم واسكت، واللى شتمنى يبقى تمام وانا دمى محروق».

وتابع فهمى: «كريم والبيت وأصحابى بدأوا يقولولى مينفعش والناس لو شافت طريقتك كده هتضايق منك، فضلت مش مقتنع فترة بعد كده واحده واحده اتعودت اتجاهل».

وبعد سنوات ظهر فهمى فى لقاء تليفزيونى وكشف عن مفاجآت، وعلق قائلاً: «وقت الهجوم على مسلسل رجالة البيت كنت مستغرب جدا، وزمايلنا كتير بيسقط ليهم عمل محدش بيعمل حاجه معاهم، والموضوع عبارة عن حملة ضد المسلسل».

وتابع «أكرم حسنى قالى على نجم كوميدى كبير هو إللى ورا الحملة، استغربت جدا لأن مفيش بينا خلافات ولا مشاكل وهو اصلا صاحب اكرم، ولما بقى ليا فريق للسوشيال ميديا بتاعتى اتأكدنا من المعلومة».

واختتم «فى كتائب إلكترونية لتشوية فنانين بعينهم وأعمال فنية بعينها، المصيبة إن اللى ليقود الكتائب دى فنانين».

«تفقدنا القيمة الإنسانية»

محمد صبحى

هاجم الفنان محمد صبحى مواقع التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا، وفى بث له على صفحته الشخصية على "فيس بوك" إنتقد صبحى العالم الافتراضى وقال «احنا كنا أعظم قوى العالم أيام الحضارة الفرعونية، ولكن للأسف حالياً بنفقد قيمتنا الإنسانية بسبب السوشيال ميديا».

«ربنا يسامح اللى دخل السوشيال ميديا حياتنا»

هاجم الفنان محمد الشرنوبى رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، بسبب هجومهم على الشخصيات العامة.

وكتب منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ينتقد فيه ما يحدث وعلق قائلاً: «فى ناس بتهاجم الشخصيات العامة بشك وحش ووحشى ومسىء».

وتابع «ربنا يسامح اللى دخل السوشيال ميديا حياتنا، وخلى أى حد ملوش لازمة يبقى مدى نفسه الحق أنه يهاجم وينتقد أى شخصية عامة بشكل وحشى وقليل الأدب، يا رب الناس تخليها فى نفسها ونشوف عيوبها وتبطل تحكم على غيرها».