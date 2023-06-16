محمد عبلة يشيد بلوحات معرض "جماليات شمس مصر والإمارات"

أشاد الفنان التشكيلي محمد عبلة، بمعرض "جماليات شمس مصر والإمارات" للتشكيلية هويدا عطا، والمقام حاليا بأتيليه القاهرة وافتتحته السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة، والفنان أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة، ومحبي الفن التشكيلي.

عبر عبلة، عن إعجابه بمعرض هويدا عطا الفوتوغرافي، مشيرا إلى أن المعرض حمل شغف الفنانة بالشمس في ٦٤ لوحة مبهرة رصدت فيها لحظات الغروب للشمس في مصر والإمارات، حيث قضت فترة طويلة هناك.

وأضاف أن المعرض يكشف عن عين تمتلك كاميرا تحرك أحاسيسها ووجدانها تجاه غروب الشمس وهذا التمازج الساحر بين السحب والشمس وطيران بعض الطيور، مشيرا إلى أن الصور كانت بمثابة مشهد جمالي ظهر في لوحات كأنها مرسومة وليست مصورة.

وقال الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة، إن المعرض يعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين مصر والإمارات، فالفنانة مصرية لكنها عاشقة للإمارات ومعالمها الجمالية واستطاعت أن ترصدها بحرفية عالية وكل الصور التي تحوي معرضها جميعها أكثر من رائعة.

وأثنى عدد ممن قاموا بزيارة المعرض من الفنانين والشعراء على عين الفنانة الحساسة في التقاط الصور بشكل ينم عن الإبداع والمهارة غير العادية، مطالبين مشاركتها في مسابقات عالمية ضمن معارض التصوير المحترف.

حضر المعرض كبار الفنانين التشكليين منهم: الفنان فتحي عفيفي، وإبراهيم المطيلي، وعبدالفتاح البدري، ورسام الكاريكاتير محمد عمر، والفنان الأسترالي الأردني مصطفى عطية، والدكتور علاء الطيب، والناقد مدحت الجيار، والشاعر إبراهيم طعيمة، والقاص فتحي سليمان، والشاعر الليبي محمد غبوب، والروائي عادل سعد مدير مركز التراث بدار الهلال، والإذاعي فتحي الملا، والإذاعية عزة جنيدي، والإذاعيون علي مراد، ومني غرابة، وصفية صبري، والناقد الرياضي عبد الشافي صادق، والفنان محمد عبد العظيم، والمطرب اللبناني جميل صعب، ورواد أتيليه القاهرة.

يذكر أن هويدا عطا أديبة مصرية تشكيلية من صعيد مصر عاشت ما بين مصر والإمارات، وصدر لها العديد من الكتب الشعرية والروائية، إلى جانب ذلك قامت بتأليف كتاب "عابروا الربع الخالي التاريخي" لأهم رحلة حية بشبه الجزيرة العربية.