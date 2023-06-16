تقدير الذات ودور المرأة في قصور ثقافة الضبعة ومطروح

شهد فرع ثقافة مطروح عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة خلال الأسبوع المنقضي، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

في قصر ثقافة مطروح نفذت ورشة فنية للرسم لتعليم رسم وتحديد الأشكال المجسمة نفذتها الفنانة شيماء الواعي، وقامت بتدريب الأطفال المشاركين على طريقة رسم مجسمات الأشكال الهندسية وضبط مقاييس الرسم

بينما واصل قصر ثقافة الطفل بمطروح تنفيذ محاضرات تمكين الفتيات، ومنها محاضرة بعنوان "المرأة والفتيات ودورهم في التوعية والتنمية" تحدثت خلالها أمل السيد عن حقوق الفتيات في المجتمع وتعريف بعض المصطلحات مثل المسؤولية والحقوق والواجبات ومسؤليتنا تجاه أنفسنا أولا ثم تجاه المجتمع والوطن، وأنهت المحاضرة برواية قصة مضمونها حقوق وواجبات كل فتاة تجاه وطنها.

وضمن الفعاليات ناقش بيت ثقافة الضبعة كتاب "تعزيز وتقدير الذات" وأوضح روماني كمال محتويات الكتاب للمشاركين بالمناقشة من مفهوم الذات وطريقة تشجيع ودفع الذات للتقدم والمزيد من الإنجاز موضحا تأكيد الكاتب علي أن الاحساس بالنجاح يأتي من داخل الفرد أولا.

وعن عادات البادية في عيد الأضحى تحدث الشيخ محمد سعودي الليثي ببيت ثقافة براني، كما عقد بيت ثقافة سيوة محاضرة عن الأضحية للشيخ أنور بسيوني، وشهد بيت ثقافة الضبعة ورشة فنية لذوي الاحتياجات بعنوان "نجمة الألوان" قامت خلالها الفنانة إيفا فرح باستخدام الألوان والورق لتعليم الأطفال المشاركين عمل دائرة الألوان.

قدمت الفعاليات بإشراف فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، وضمن أنشطة وفعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.