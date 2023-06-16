رئيس الإمارات يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

الجمعة 16/يونيو/2023 - 03:19 م

أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استعداد بلاده للمساهمة بكل الطرق الممكنة في تسوية الصراع بأوكرانيا وحل القضايا الإنسانية المرتبطة به.

وقال الرئيس الإماراتي - خلال لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبرج الروسية: "بالنسبة لأوكرانيا، شكرا لكم على كلماتكم، وكونوا على علم بأنه في حال تطلب أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بأي دور آخر، في استقرار الوضع، وفي الأمور الإنسانية، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك بكل الطرق"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ومن جانبه، قال بوتين في بداية الاجتماع، على هامش منتدى بطرسبرج الاقتصادي: "أود أن أشكركم على جهودكم لحل القضايا الإنسانية في سياق الأحداث في الاتجاه الأوكراني المتعلقة بتبادل المحتجزين، وعدد من القضايا الإنسانية الأخرى من هذا النوع، هذا يهم أشخاصا معينين، وهذا هو الشيء الرئيسي، شكرا جزيلا على هذا".

كما أوضح بوتين، أن العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح وتفيد البلدين.

وأضاف الرئيس الروسي: "أعلم أن الاقتصاد والمجال الاجتماعي يتطوران بنشاط كبير تحت قيادتكم، وبهذا المعنى، فإن الإمارات شريك جيد ومريح للغاية بالنسبة لنا، والعلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح كبير، الشيء الرئيسي هو أنها تفيد كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة".

كانت وزارتا الخارجية السعودية والإماراتية، قد أعلنتا في شهر ديسمبر الماضي نجاح الوساطة التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الإفراج عن مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وتبادلهما.

والسجينان هما نجمة كرة السلة الأمريكية، بريتني جرينر، التي حُكم عليها بالسجن 9 سنوات في روسيا بسبب ضبط مخدرات بحوزتها، وتاجر الأسلحة الشهير فيكتور بوت الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة.

يذكر أن منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، يعقد في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 يونيو الجاري.