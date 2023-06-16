«الصحة النفسية» تشارك بالمؤتمر الدولى لطب نفس الأطفال والمراهقين

قدمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، برئاسة الأستاذة الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، محاضرات متنوعة في مجالات عدة مثل علاج الإدمان وصحة الأطفال والمراهقين وخدمات الصحة النفسية عن بُعد.

وجاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الدولي الثامن عشر للطب النفسي والمؤتمر الدولي السادس لطب نفس الأطفال والمراهقين في جامعة عين شمس، في الفترة من 13 يونيو إلى 15 يونيو، بحضور العديد من الخبراء والأساتذة المتخصصين في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وألقت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية ، ثلاث محاضرات خلال أيام المؤتمر بعناوين مختلفة وكانت على النحو التالي:

1- حقوق المرضى النفسيين.

2- تجربة مصر الرائدة في العلاج ببدائل الأفيونات.

3- خدمات الصحة النفسية في مصر.

وألقت أيضًا الدكتورة سالي النوبي، المدير التنفيذي للمنصة الوطنية الإلكترونية، بمحاضرة تحت عنوان "الثورة الرقمية في خدمات الصحة النفسية".

وترأست الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الأطفال والمراهقين "جلسة عن العلاج بالتكامل الحسي لدي مرضى التوحد".

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