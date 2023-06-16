الخارجية الروسية تحذر واشنطن من تسليم قذائف دبابات باليورانيوم المنضب إلى كييف

الجمعة 16/يونيو/2023 - 03:08 م

حذر مصدر بوزارة الخارجية الروسية واشنطن من تسليم قذائف دبابات باليورانيوم المنضب إلى كييف، مؤكدا أن هذا لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.

وقال المصدر لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية دون الإفصاح عن اسمه اليوم. الجمعة:"إن روسيا علقت على موضوع شحنات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، ولفتت أنظار الدول الغربية إلى هذه المشكلة على مختلف المستويات والمنصات الدولية".

وأضاف:"أن استخدام هذا النوع من الذخيرة من قبل نظام كييف لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان المدنيين، بما في ذلك تلوث المنطقة بمواد خطرة على الصحة"، موضحا أن الجميع يعرف العواقب السلبية لاستخدام هذه الذخيرة بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، حيث لا يزال الكثير من العسكريين الأمريكيين الذين عانوا من استخدام مثل هذه الذخيرة يقاضون سلطات بلادهم في المحاكم.

وتابع المصدر: "أن البيت الأبيض يعرب عن استعداده لتسليم هذه السموم القاتلة لأتباعه في كييف، وإذا كانت واشنطن تأمل بهذه الطريقة التأثير على مسار العملية العسكرية الخاصة، فلن تتحقق هذه الآمال"، مؤكدا أن الجيش الروسي سيستمر في تنفيذ العملية حتى تتحقق جميع أهدافها.