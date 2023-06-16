شاهد.. ياسمين صبرى تشارك جمهورها أحدث ظهور لها من "الأسانسير"

نشرت الفنانة ياسمين صبرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، احدث ظهور لها تشارك به جمهورها.

وظهرت من خلال الصوره من داخل أحد المصاعد "الأسانسير" ، وطلت على جمهورها بالأبيض وإنهالت تعليقات الإعجاب والإشادة بأحدث إطلالة لها.



من جانبها تستعد الفنانة ياسمين صبرى للظهور من خلال فيلم "البعبع" المنتظر عرضه خلال موسم عيد الأضحى السينمائى، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد انور، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنباوى.

تجسد ياسمين صبرى دور طبيبة صيدلانيه تقع فى قصة حب مع مجرم تائب ويجسده الفنان أمير كرارة وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقى.

يشار أن الفنانة ياسمين صبرى تستعد بالتحضيرات الأخيرة للمشاركة فى الموسم السينمائى الصيفى بفيلم "أبو نسب" ، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة علاقة النسب وما يتبعها من مناقشة بعض المشاكل بين العائلات، فى إطار كوميدى إجتماعى وسط تصاعد للأحداث.