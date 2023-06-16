انهيار عقار من 4 طوابق بحي شرق الإسكندرية.. صور

شهدت منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق خالي من السكان دون إصابات بين المواطنين، وقرر حي شرق إخلاء 3 عقارات مجاورة لحين انتهاء تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحالة تلك العقارات.

وكان مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من قسم شرطة رمل أول، يفيد ورود بلاغ بانهيار عقار قديم خالٍ من السكان في منطقة فلمنج، وذلك دون وقوع إصابات.

بالانتقال لموقع البلاغ من قبل قوات الأمن والحماية المدنية وحي شرق، تبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وأنه عبارة عن مبنى قديم ومهجور وخال من السكان منذ 5 سنوات.

وأسفر انهيار العقار بالكامل عن تحطم سيارتين أحدهما تاكسي أجرة والثانية ثمناية، تصادف وقوفهما أسفله، فيما قرر اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق إخلاء 3 عقارات مجاورة بشكل مؤقت لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.