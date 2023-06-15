وزراء دفاع "الناتو" يناقشون تعزيز الإنتاج الدفاعي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن دعم الحلف العسكري لأوكرانيا "يحدث فرقًا في ساحة المعركة".

وأوضح ستولتنبرج - خلال مشاركته في (مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا) بقيادة الولايات المتحدة كجزء من اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل -: "هذه الآن حرب استنزاف، وحرب الاستنزاف هي معركة لوجستية، وبالتالي شاركنا في صناعة الدفاع". وذلك بحسب ما نقل عنه موقع "دويتش فيلله" الإخباري الألماني.

وسلط الأمين العام للناتو الضوء، في إطار الحديث عن هجوم كييف المضاد ضد روسيا، على الدعم الذي يقدمه حلفاء الناتو لأوكرانيا منذ عدة أشهر والذي أحدث فارقًا في ساحة المعركة.

من جانبه، كان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تعهد بوقوف الدول في مجموعة الاتصال إلى جانب أوكرانيا "لمساعدتها على النجاح في ساحة المعركة". على حد وصفه.