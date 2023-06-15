في عيد ميلاده الـ31.. محمد صلاح قوة مصر الناعمة بأوروبا

يحتفل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، بعيد ميلاده الـ31 بمسيرة احترافية كبيرة مليئة بالإنجازات التاريخية.

ويعتبر محمد صلاح، أحد معالم القوة الناعمة للإسلام ولمصر في قارة أوروبا، وذلك منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، ليبدأ كتابة اسمه في سجلات تاريخ النادي العريق والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقه للعديد من الأرقام القياسية.

فتاتان إنجليزيتان تعتنقان الإسلام بسبب صلاح

ومن إحدى التأثيرات القوية التي أحدثها محمد صلاح في بريطانيا، هي اعتناق فتاتين إنجليزيتين الإسلام بسبب الفرعون المصري.

وتناولت الصحف الإنجليزية في عام 2021، قصة اعتناق فتاتين الإسلام بسبب صلاح، حيث بدأت القصة مع «إيمي» و«نيكي» وهما شقيقتان تقيمان بالقرب من مدينة ليفربول الإنجليزية، وكانتا تزوران مصر بشكل دائم، وخلال إقامتهما في إنجلترا سمعتا عن الدين الإسلامي ولمستا أخلاق المسلمين المقيمين في أوروبا وحسن معاملاتهم مع الآخرين، بالإضافة إلى متابعتهما للنجم المصري محمد صلاح ومشاهدة أخلاقه وتواضعه، حيث أكدتا أن هداف الريدز أحد النماذج المؤثرة والقدوة التى يحتذى بها، ورغم شهرته إلا أنه قمة فى التواضع والأخلاق، وشددتا: «تأثرنا بأخلاق المسلمين في أوروبا وتواضع محمد صلاح».

انخفاض جرائم الكراهية

ويعد قائد المنتخب الوطني، ضمن أكثر 100 شخصية رياضية مؤثرة في العالم، وذلك عندما اختير في عام 2019 من مجلة «تايم» الأمريكية ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة جماهيريًا عبر العالم إلى جانب عمالقة آخرين أبرزهم ليبرون جايمس، ومارك زوكربيرج، وأليكس مورجان، وريان ميرفي، وتايجر وودز وغيرهم.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أسهم محمد صلاح في انخفاض جرائم الكراهية في منطقة الميرسيسايد، الذي يتواجد بها النادي رفقة جاره إيفرتون.

محمد صلاح

وبحسب شبكة «ESPEN» العالمية في عام 2021، التي تناولت دراسة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية منذ عامين سابقين، بأن منذ بداية لعب محمد صلاح مع ليفربول، انخفضت جرائم الكراهية في منطقة ميرسيسايد بنسبة 19٪ وانخفضت التعليقات المعادية للمسلمين على الإنترنت بنسبة 50٪، لتوضح مدى تأثير صلاح على الأوروبيين من خلال طقوسه التي يظهر بها في التدريبات والمباريات، من خلال قراءة الفاتحة قبل نزوله الملعب، وسجوده بعد تسجيله للأهداف وغيرها من التقاليد والعادات الإسلامية التي اشتهر بها صاحب الـ31 عامًا.

اسم «محمد»

ووفقًا لقناة «GB News» الإذاعية والتليفزيونية البريطانية، فإن اسم «محمد» هو الأكثر تسمية للأطفال المولودين في بريطانيا في 2022 حتى شهر أغسطس الماضي، بعد تأثر الإنجليز باحتفالات محمد صلاح، كما أن جماهير ليفربول تلقب هداف فريقهم بـ«مو صلاح.. مو صلاح.. ذا إيجيبشين كينج»، لذا أصبح اسم محمد ذات شعبية كبيرة داخل الأراضي البريطانية.