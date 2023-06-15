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الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2245 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب
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هبطت أسعار الذهب في مصر مع اقتراب نهاية تعاملات اليوم الخميس، بمقدار 10 جنيهات علي الأقل في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية لدي محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

وبلغ سعر عيار 21 حوالي 2245 جنيه للبيع و2265 جنيه للشراء، وعيار 24 حوالي 2566 جنيه للبيع و2589 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 14 حوالي 1497 جنيه للبيع و1510 جنيه للشراء، وعيار 18 نحو 1924 جنيه للبيع و1941 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.96 ألف جنيه للبيع و18.12 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 2.565 مليون جنيه للبيع و2.6 مليون جنيه للشراء

ووصلت أونصة الذهب لنحو 79.8 الف جنيه للبيع و80.51 ألف جنيه للشراء.

 

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