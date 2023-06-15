وزير النقل: ميناء أكتوبر الجاف بدأ تشغيله تجريبيا نوفمبر الماضي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن البنك الدولي أطلق اسم «ممر القاهرة الإسكندرية اللوجيستي» على أحد الممرات الهامة نظرا لتمويلهم له، والذي يبدأ من منطقة سكك حديد مصر ببشتيل في الجيزة، وينتهي في ميناء الإسكندرية الكبير، ويربط بينهما خط سكة حديد بشتيل الاتحاد القباري، والجاري تطويره خلال الفترة الراهنة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أن خط الاتحاد القباري يمتد على مساحة 108 كيلومترات، ويتم تطوير السكة والإشارات فيه، مشيرا إلى أنه بالنسبة لميناء أكتوبر الجاف فهو أول ميناء جاف جرى تنفيذه بالشراكة مع وحدة المشاركة في وزارة المالية والقطاع الخاص.

وتابع: «الميناء انتهى إنشاؤه وجرى تشغيله تجرييبا من 18 نوفمبر أثناء قمة المناخ، واليوم سيجري افتتاحه رسميا، ويمتد على مساحة 100 فدان، وبه 300 فدان منطقة لوجيستية».