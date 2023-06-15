سيارة مسرعة تنهي حياة طفل دهسا بطريق نكلا في منشأة القناطر

لقي طفل في بداية عقده الثاني مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة مسرعة بطريق "نكلا - المناشي" بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود متوفي بطريق "نكلا - المناشي" بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طفل يدعي "محمد سعد ناجي السيد" 13 سنة، عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في وفاته دهسا جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.