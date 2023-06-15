برلماني: حديث الرئيس لسكان قرية الأبعادية مصارحة للشعب المصري كله

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية الأبعادية بالبحيرة يعكس إصراره على الانحياز للفئات البسيطة وسكان الريف، كما كشف وجود إرادة سياسية قوية لتطوير الريف المصري وتنفيذ أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر.



وأضاف النائب ، أن سكان القرية استقبلوا الرئيس بحب وتقدير بعدما شاهدوا بأعينهم التطوير الحادث على الأرض وجهود الدولة في تنمية الريف من مشروعات خدمية وتنموية، مؤكدا أن حوار الرئيس مع سكان القرية كشف حرص الرئيس علي مصارحة ومكاشفة الشعب المصري بالتحديات التي واجهت الدولة في السنوات الماضيه و الحلول غير التقليدية للخروج من الأزمة.



وأوضح، عضو مجلس الشيوخ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حريص على طرح كل المعلومات أمام الشعب حتى يعرف الحقائق من أعلى رأس في الدولة وهذا يؤكد أننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية والمكاشفة والمصارحة.

واكد النائب ان الرئيس كان حريصا على نسب ما تحقق من إنجازات ومشاريع علي الأرض إلي الشعب المصري والحكومة ، وشدد على ان صاحب الإنجاز الأول هو الشعب المصري الذي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي وتداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بصبر كبير.

وأضاف “عكاشة” ان الرئيس السيسي أنجز ما وعد به رغم الظروف المحلية والعالمية ورغم التحديات التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية ونجح في العبور بمصر إلى بر الأمان والانطلاق بها الى آفاق واسعة في التنمية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ي قد قام بزيارة تفقدية لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.