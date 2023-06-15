بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي الدناقلة بمركز المنشأة في سوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أعمال التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحى الدناقلة بمركز المنشأة، والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٥٠ مليون جنيه، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب.

وأضاف أن المحطة تم انشائها على مساحة 25 فدانا، وأنه تبلغ طاقتها التصميمية ٣٥ ألف متر مكعب لكل يوم.

وأوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى، أن محطة معالجة صرف صحى الدناقلة تخدم 300 ألف مواطن بمدينة المنشاه وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وجزيرة أولاد حمزة والنويرات والرشايدة وأولاد سلامة والدناقلة، مشيرا إلى أن مشروعات الصرف الصحى تسهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.