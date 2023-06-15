ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زي النهاردة .. ميلاد السياسي الأمريكي "آدم سميث"

آدم سميث
آدم سميث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحل اليوم الخميس الموافق ١٥ يونيو ميلاد السياسي الأمريكي آدم سميث.

وسميث هو محامي وسياسي أمريكي، ولد في 15 يونيو 1965 في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة. حزبياً، نشط في الحزب الديمقراطي.

المناصب التي تقلدها
في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 1996 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (7 يناير 1997 – 3 يناير 1999) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 1998 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية (6 يناير 1999 – 3 يناير 2001) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
 

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2000 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (3 يناير 2001 – 3 يناير 2003) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
 

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2002 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (7 يناير 2003 – 3 يناير 2005) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
 

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2004 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (4 يناير 2005 – 3 يناير 2007) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
 

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2006 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (4 يناير 2007 – 3 يناير 2009) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
 

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2008 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (6 يناير 2009 – 3 يناير 2011) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
 

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2010 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (5 يناير 2011 – 3 يناير 2013) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
 

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2012 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (3 يناير 2013 – 3 يناير 2015) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
 

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2014 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (6 يناير 2015 – 3 يناير 2017) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
 

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2016 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (3 يناير 2017 – 3 يناير 2019) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.
انتخب مدع (1993 – 1995).
كما انتخب عضو مجلس ولاية واشنطن (3 يناير 1991 – 3 يناير 1997).
 

انتخابات مجلس النواب لولايات المتحدة الولايات المتحد الولايات المتحدة ميلاد السياسي الأمريكي آدم سميث