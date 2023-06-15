زي النهاردة .. ميلاد السياسي الأمريكي "آدم سميث"

يحل اليوم الخميس الموافق ١٥ يونيو ميلاد السياسي الأمريكي آدم سميث.

وسميث هو محامي وسياسي أمريكي، ولد في 15 يونيو 1965 في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة. حزبياً، نشط في الحزب الديمقراطي.

المناصب التي تقلدها

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 1996 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (7 يناير 1997 – 3 يناير 1999) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.

في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 1998 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية (6 يناير 1999 – 3 يناير 2001) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.



في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2000 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (3 يناير 2001 – 3 يناير 2003) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.



في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2002 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (7 يناير 2003 – 3 يناير 2005) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.



في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2004 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (4 يناير 2005 – 3 يناير 2007) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.



في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2006 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (4 يناير 2007 – 3 يناير 2009) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.



في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2008 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (6 يناير 2009 – 3 يناير 2011) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.



في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2010 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (5 يناير 2011 – 3 يناير 2013) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.



في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2012 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (3 يناير 2013 – 3 يناير 2015) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.



في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2014 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (6 يناير 2015 – 3 يناير 2017) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.



في انتخابات مجلس النواب الأمريكي 2016 ‏، انتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة Washington's 9th congressional district ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (3 يناير 2017 – 3 يناير 2019) للكتلة البرلمانية الحزب الديمقراطي.

انتخب مدع (1993 – 1995).

كما انتخب عضو مجلس ولاية واشنطن (3 يناير 1991 – 3 يناير 1997).

