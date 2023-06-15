مواطن بالأبعادية: زيارة الرئيس لنا "عيد"

قال الحاج عيد مقلد، موظف بالمعاش من أهالي قرية الأبعادية، إنّ 14 يونيو يوم عيد للأبعادية والبحيرة بسبب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا: "هذه الزيارة فرحة لا توصف لنا، فقد حقق إنجازات كثيرة كانت حلما لنا وكان من المستحيل أن تنفذ، لكن المستحيل لم يعد موجودا في عهد رئيسنا عبد الفتاح السيسي".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة 30 يونيو، فهو المنقذ لنا، وكل سنة وهو طيب وفي تقدم وازدهار ودائما لمساته باينة علينا".

وتابع، أن الأبعادية أصبحت مدينة وليست قرية بسبب المشروعات القومية التي شهدتها خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر لكل من شارك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة: "لمسات حياة كريمة باينة فينا كقرية، مثل المدارس التي أصبحت مختلفة تماما عن ذي قبل".



