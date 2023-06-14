المجلس التنفيذي بالسويس يوافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا لإقامة ساحة انتظار

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة السويس برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ الأقليم، على تخصيص قطعة أرض قطعة ارض بمساحة ٣٠ فدان بنطاق حى عتاقة على طريق المحاجر لاقامة ساحات انتظار سيارات، وتخصيص مساحة ٥٠٠٠م٢ بجوار مسجد قباء امام تقسيم الأشجار بحي فيصل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى أقيم اليوم الأربعاء، بمبنى ديوان عام، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعدو عدد من القيادات الامنية ورؤساء الاحياء ومديرى المديريات.

كما قرر المجلس التنفيذي للمحافظة بناءا على كتاب وزارة التنمية المحلية بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مخازن لصالح منظومة التغذية المدرسية وتم اقتراح موقع بنطاق حى فيصل.

و قدم المحافظ الشكر للنائب أحمد خشانة حيث انه سيتم عمل شادر خلف ممشى السويس لتوفير المانجو للمواطنين بأسعار مخفضة.

ووافق المجلس التنفيذي تخصيص 14 قطعة أرض والمقام عليها مساجد بنطاق أحياء المحافظة لصالح مديرية الأوقاف بنطاق الاحياء الخمس.

وأكد المحافظ على رؤساء قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعي والاتصالات بالتعاون والتنسيق لتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا على جهاز حماية المستهلك بضرورة التنسيق مع مديرية التموين للاهتمام بمصلحة المواطن السويسى.

وقدمت مدير وحدة السكان بمحافظة السويس إنجازات وحدة السكان خلال الفترة من فبراير ٢٠٢١ حتى يونيو ٢٠٢٣ وذلك من خلال التنوية عن ما تستهدفه الوحدة من تحسين الخصائص السكانية ورصد المشكلات والتنسيق لحلها ومتابعة التنفيذ مع الجهات الشريكة، كما تم عرض محاور العمل والإستراتيجية القومية للسكان وعدد المبادرات والأنشطة والمستفيدين.