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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 11 شخصًا في حريق نشب ببرج سكني بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 11 شخصًا في حريق هائل نشب ببرج سكني بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل ببرج سكني بشارع دار رماد الجديد بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين ان الحريق شب في مخزن مشروبات غازية ببرج سكني مكون من 10 طوابق وأسفر عن إصابة 11 شخصا بحالات اختناق. 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران ونقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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