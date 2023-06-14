وكيل صحة البحيرة: المشروعات الصحية بقرية الأبعادية هي نواة للتأمين الشامل

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، أن افتتاح المشروعات الصحية المنفذة على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، التى أطلقها لتطوير الريف المصري، ستساهم في تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم افتتاح مركز طب الأسرة بالأبعادية بمركز دمنهور ويضم المركز يضم عيادتين متميزتين، هما عيادة كبار السن، وعيادة ذوي الهمم، بالإضافة لمكتب خدمة الرعاية الأساسية.

وقال وكيل الوزارة، إن المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، حيث تم تطبيق المبادرة كمرحلة أولى فى 16 وحدة صحية بواقع وحدة صحية بكل إدارة صحية فى مراكز محافظة البحيرة، وجاري العمل لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة، وسيتم تطبيقها بعدد ثلاثة وحدات بكل إدارة صحية، وأن مركز طب الأسرة بقرية الأبعادية، هو الأماكن التى سنبدأ بها المرحلة الثانية، حتى نصل لعدد 450 وحدة فى محافظة البحيرة، مضيفًا أن المركز يخدم 37 ألف مواطن، وسيكون باكورة الدخول فى منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي سيكون هدية الرئيس لأهالي البحيرة.

وأوضح وكيل الوزارة، إنه بمجرد دخول المواطن إلى المركز يدخل على مكتب إدارة الحالة ، ويقوم المكتب بإحضار ملف كل أسرة، حيث يدون بها كافة المعلومات عن الأسرة وعدد الأفراد، ويأخذ الملف إلى الطبيب فى العيادة، حيث يقوم الطبيب بكتابة تقرير عن الحالة ، ويضاف للحفظ بالملف، وبذلك يصبح لدينا بيانات صحية محدثة لكافة الناس، وبالفعل تم تسجيل 6 ألاف أسرة على السيستم.

وأكد جميعة، أن الخدمات التي يقدمها مركز طب الأسرة بالأبعادية هو نواة لدخول البحيرة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى سفر فريق من مديرية الصحة بالبحيرة إلى بورسعيد لدراسة تجربتهم مع التأمين الصحى الشامل والاستفادة منها عند التطبيق فى محافظة البحيرة، لافتًا يعتبر مركز طب الأسرة بالأبعادية إحدى مشروعات مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الصحة، والتى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، متمثلة فى المنطقة الشمالية العسكرية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ومحافظة البحيرة.

كما أكد وكيل الوزارة، إنه تم احلال وتجديد الوحدة الصحية بالأبعادية وإنشاء مركز طب الأسرة بالأبعادية ، والمساحة الكلية للمركز 1766 متر مربع ، ومساحة المباني 1300 متر، والمبنى مكون من 3 طوابق لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين ، وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل، كما يشمل المبنى نظامًا ممكن لحجز التذاكر للتيسير على المواطنين، ويتضمن البرنامج الوظيفي الذى يتم تقديمه، عيادة خارجية (طب أسرة)، عيادة تنظيم الأسرة ومشورة، عيادة النساء، صيدلية (صرف علاج ) وخدمة غير القادرين، مكتب الصحة، متابعة أطفال، متابعة حوامل، صحة مدرسية، صحة مراهقين، عيادة الأسنان، مشروطية تكافل وكرامة، طوارئ، تطعيمات كورونا، المبادرات الرئاسية، (مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، مبادرة دعم صحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية).