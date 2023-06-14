عضو بالبنك التجاري الدولي: نتفق مع توجه مراجعة وتجويد "وثيقة ملكية الدولة"

علق شريف سامي عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، على جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والحديث عن وثيقة ملكية الدولة، قائلا :"اتفق مع توجه مراجعة وتجويد وثيقة ملكية الدولة ووضع تفاصيل كثيرة حول دور الدولة".

واضاف سامي في تصريحات تلفيزيونية :"وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في العديد من المشروعات مع تخارج الحكومة من هذه المشروعات".

وتابع عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي :"الجميع يطمح في تحديد دور الدولة في وثيقة ملكية الدولة لكن يجب أن يتم السير بشكل تدريجي في هذا الأمر لأن الوثيقة مازالت حديثة".