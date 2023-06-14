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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو بالبنك التجاري الدولي: نتفق مع توجه مراجعة وتجويد "وثيقة ملكية الدولة"

شريف سامي عضو مجلس
شريف سامي عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي
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علق شريف سامي عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، على جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والحديث عن وثيقة ملكية الدولة، قائلا :"اتفق مع توجه مراجعة وتجويد وثيقة ملكية الدولة ووضع تفاصيل كثيرة حول دور الدولة".
واضاف  سامي في تصريحات تلفيزيونية :"وثيقة ملكية الدولة  تستهدف زيادة  حجم استثمارات القطاع الخاص في العديد من المشروعات مع تخارج الحكومة من هذه المشروعات". 
وتابع عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي :"الجميع يطمح في تحديد دور الدولة في وثيقة ملكية الدولة  لكن يجب أن يتم السير بشكل تدريجي في هذا الأمر  لأن الوثيقة مازالت حديثة". 

استثمارات القطاع الخاص البنك التجاري الدولي الحكومة