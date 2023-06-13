الأنبا باسيليوس بلتقي بممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط

استقبل الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف مساء اليوم سوزي فؤاد ممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط ومجلس امناء خدمة الأرش بالإيبارشية وذلك بمقر المطرانية .

حضر اللقاء الأب عادل زكا اليسوعي المرشد الروحي لجماعات الأرش بمصر والأباء الأب بولس نصيف و الأب يوسف غالي مرشدي الأرش بالإيبارشية وخلال اللقاء، تمت مناقشة بعض الأمور التي تخص نشاط الأرش بالإيبارشية وسبل التعاون مع الأرش العالمي .

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم على كل ما يقدمونه لخدمة ذوي الهمم بالإيبارشية وتوجيهاته الرعوية ووضع رؤى وآليات لتنظيم أمور الخدمة الفترة المقبلة واختيار رئيس مجلس أمناء خدمة الأرش بالإيبارشية مؤكدا علي الارتقاء بعمل الارش داخل الايبارشية وضرورة تنمية روح الشركة والتواصل والدعم الدائم لخدمة ذوي الهمم بالإيبارشية.

تأتي هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس ومتابعته جميع البيوت والأنشطة الخدمية بالإيبارشية.

