عضو اللجنة الفنية بالزمالك: فريق الأمل بالنادي يضم عناصر مميزة

أكد طارق يحيي عضو اللجنة الفنية بالزمالك، أن فريق الأمل بالنادي الأبيض يضم لاعبين مميزين في جميع المراكز، وأن التجربة تتكرر في النادي للمرة الثانية.

وأضاف “يحيي” في تصريحات إعلامية مساء اليوم الثلاثاء، منذ عامين كان هناك فريق أمل بالزمالك وصعد من خلاله للفريق الأول كل من يوسف أسامة نبيه، وسيف جعفر وحسام عبدالمجيد وعدد كبير من اللاعبين المميزين، والتجربة عادت في النادي مؤخرا على أمل تصعيد لاعبين للفريق الأول.

وتابع: المدير الفني للزمالك الكولومبي أوسوريو يتابع مباريات فريق الأمل، وأكد أن الفريق يضم مواهب كثيرة سيتم تصعيدها للفريق الأول الفترة المقبلة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.