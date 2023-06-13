محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث الكريمات

نعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضحايا حادث التصادم الذي وقع اليوم الثلاثاء، بطريق الكريمات الصحرواى، إثر تصادم ميكروباص بسياره نقل كبيرة ( تريلا )، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم أهلهم الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

أسفر الحادث عن وفاة 15 شخصا على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من بوابات طريق الكريمات - الطريق الصحراوي الشرقي، وذلك إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل بمدينة الصف جنوب الجيزة.

وكان من بين المتوفيين، جمال محمد يوسف، محمد شعبان أشرف جاد، سيد صبحى محمد، محمد محسن وأحمد عبد التواب، فيما أصيبت وفاء كامل إبراهيم وشربات عبد الفتاح نقلتا إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.