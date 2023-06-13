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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صندوق النقد الدولي يقر قرضا بقيمة 6.6 مليون دولار لجامبيا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السادسة والنهائية بشأن ترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة لجامبيا ليوافق على صرف 6.66 مليون دولار أمريكي.

وذكر صندوق النقد -في بيان- أن القرض يساند جامبيا في تلبية احتياجات التمويل للبلاد، ومعالجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ودعم التعافي بعد جائحة كورونا، وأشار إلى أنه ما تزال الصدمات الخارجية تؤثر على البيئة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ما يعيق النشاط الاقتصادي القوي وسط ضغوط تضخم مستمرة.

وأثنى الصندوق على التدابير التي تتخذها السلطات الجامبية للتصدي للصدمات الخارجية والمضي قدمًا في تنفيذ سياسات وإصلاحات قوية حيث شدد البنك المركزي موقفه من السياسة النقدية للمساعدة في ترويض الضغوط التضخمية، وتراجعت ضغوط النقد الأجنبي في أعقاب ارتفاع عوائد موسم السياحة وتحركات أسعار الصرف، والاستمرار في ضمان أن يعكس سعر الصرف قوى السوق وتعميق وتعزيز القطاع المالي.  

صندوق النقد الدولي جامبيا 6 66 مليون دولار أمريكي