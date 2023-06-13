التنمية الصناعية: تيسيرات مالية ومستندية غير مسبوقة لأصحاب المشروعات

أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قدمت حوافز “مالية ومستندية” للانتهاء من إثبات الجدية للأراضي المخصصة عن طريق الخريطة الاستثمارية ، كان من أهم هذه التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب ، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10 % من إجمالى ثمن الأرض، و الإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، و الإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50 % من إجمالى ثمن الأرض.

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية ، على رأس وفد من قيادات الهيئة مع أعضاء جمعية رجال اعمال الإسكندرية بمقر الجمعية بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة ، والدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، وذلك لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي.

ولفت المهندس عبد الكريم ، إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات في ظل دعم كبير من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني لإثبات الجدية للتنفيذ ، كما تقرر خصم ٥٠٪؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات أو خصم 75 ٪؜ من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعا للمستثمر علي سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل.

كما أضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، انه تم إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات بدلا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين .

وأوضح عبد الكريم، أن دور الهيئة لم يقتصر في التيسير على الإجراءات الداخلية فقط بل امتد دورها للتدخل لدى الجهات المعنية للتيسير وسرعة الانجاز.