"قطر الندى" تحتفي بشم النسيم وتروي الحكاية الشفاهية العربية للأطفال

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من مجلة "قطر الندى"، مايو 2024، الذي يحتفي هذا العدد بشم النسيم والربيع كما يحتوي على مواد منوعة وأبواب جديدة تفاعلية.

جاء الغلاف برسوم الفنانة تسنيم مرغني ليعبر عن فرحة الطبيعة بالربيع وتفتح الزهور، كما جاء مقال رئيس التحرير الكاتبة نجلاء علام بعنوان "ألعابي القديمة" وفيه يتعرف الطفل على كيفية الاستفادة من ألعابه القديمة، وكيف يمكن أن يُسعد بها الأطفال المحتاجين.

وفي باب "معا" وهو مخصص لذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، في هذه الحلقة تُلقي المجلة الضوء على الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل الذي استجاب له الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وأمر باستقباله وعلاجه داخل الدولة المصرية، ومن الجدير بالذكر أن الطفل عبد الله الكحيل كان معرضا لفقد ساقه بسبب إصابته في أحداث غزة، وقد وجه نداءً للدولة المصرية التي تفتح ذراعيها دائما للأخوة العرب، وبالفعل أمر الرئيس بعلاجه، كما تم تكريمه في احتفالية "قادرون باختلاف".

وحرصت مجلة قطر الندى في هذه العدد على تقديم عدة سيناريوهات مصورة، منها: "عيد الإتقان" ويتناول الاحتفال بعيد العمال وكيف بدأت فكرته، وكذلك سيناريو "الببغاء الجميل" ويحكي عن المحبة بين الكائنات والإيثار والتعاون، وأيضا سيناريو "أمير والأشكال الهندسية" وفيه يتعرف الطفل على الأشكال الهندسية المختلفة وأهمية كل منها، وأخيرا سيناريو "اختيار الأصدقاء" ويحكي عن كيفية اختيار الصديق الجيد الذي يشجع صاحبه ويتوافق مع ميوله.

وفي هذا العدد، تقدم مجلة قطر الندى بابًا جديدًا بعنوان "حواديت بشكل جديد" عن الحكايات الشفاهية العربية، فالبلاد العربية تمتلك موروثا كبيرا من القصص والحكايات الشفاهية الشعبية المفيدة للأطفال، وفي هذا الباب الذي تكتبه الكاتبة هجرة الصاوي وترسمه الدكتورة إيمان فكري، يتم اختيار قصة شعبية من بلد عربي وتلخيصها وعرضها وكذلك تقديم وجهة نظر جديدة في الأحداث، من خلال تفاعل الطفل مع الحكاية، وتقديم رؤية جديدة لها في عصرنا الحالي، وفي الحلقة الأولى يستعرض الباب حكاية "نص نصيص" من التراث الشعبي الفلسطيني.

كما يزخر العدد بأبواب منوعة وقصص وأشعار منها: تحت المطر، مكتبتي، الأسرة، تيتو يذهب إلى المدرسة، وكذلك باب محافظات مصر ويتناول في هذا العدد محافظة الغربية، كما تنشر المجلة حوارا مع الطفلة الموهوبة منار سعيد بنت دمنهور والحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا في المصارعة الحرة تحت 17 سنة.

وجدير بالذكر أن هيئة تحرير مجلة قطر الندى، تضم الكاتب الطاهر شرقاوي مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير، والفنان أحمد عبد النعيم المشرف الفني للمجلة