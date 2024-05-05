آمال ماهر توجه رسالة للجمهور السعودي بعد حفلها بجدة

وجهت الفنانة آمال ماهر رسالة خاصة إلى الجمهور السعودى، بعد إحياء أولى حفلاتها الغنائية بالمملكة العربية السعودية، بمدينة جدة يوم الجمعة الماضي.

ونشرت الفنانة آمال ماهر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كلمات خاصة ورسالة ود وتقدير على حسن الإستقبال ونجاح الحفل.

وجاءت الرسالة "من حفلة السعادة في موسم جدة .. غمرتوني بجمال حضوركم، وحفاوة استقبالكم، شكرًا جمهور المملكة الشقيق، والأوركسترا الجبارة بقيادة المايسترو وليد فايد".

وتألقت الفنانة آمال ماهر فى حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية، وغنت باقة من أميز أغانيها والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وحقق الحفل نجاح كبير داخل المملكة، وخارجها عن طريق بث الحفل تلفزيونياً وعن طريق المنصات الالكترونيه.

تعيش الفنانة آمال ماهر حالة من النشاط الفني، بعد أن احيت حفلها بمصر بالتجمع الخامس خلال الأيام القليلة الماضية، والجمعة الماضي حفل بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب جولة فنية غنائية المرحلة المقبلة بعدد من الحفلات الغنائية.