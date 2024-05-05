من "أميرة حبي أنا " لـ"أدي الربيع عاد من تاني".. حين يعكس الفن الجميل فرحة المصريين

يعد الفن مرآة للمجتمع في كل القضايا والأحداث والاحتفالات ومن هذا المنطلق تناولت السينما والدراما المصرية مظاهر الاحتفال بأعياد الربيع وخاصة عيد شم النسيم وليس مجرد رصد لمظاهر الاحتفال فقط بل جسدت عادات وتقاليد المصريين وذكرياتهم مع العائلة وتجمع الأصدقاء والأسرة وبهجة الاحتفال بالعيد وترصد “البوابة نيوز” في هذا التقرير أبرز الأعمال الفنية التي تناولت مظاهر احتفال المصريين بأعياد الربيع وطقوسهم في شم النسيم كالتالي:

أميرة حبي أنا

ويعد هذا الفيلم من أبرز الأعمال الفنية التي تناولت أعياد الربيع وطقوس احتفال المصريين بعيد شم النسيم حيث تدور أحداث الفيلم حول عادل نجيب الذي يعمل في شركة ومتزوج من أماني ابنة رئيس الشركة يقع عادل في حب فتاة اسمها تدعي أميرة تقوم بتجسيدها الفنانة الراحلة سعاد حسني تعمل في نفس الشركة، وتستمر أحداث الفيلم بالتصاعد بعد أن يعرف والد نبيلة بعلاقة أميرة وعادل بطولة سعاد حسني،حسين فهمي، سهير الببلاوي، عماد حمدي وكريمة مختار ونخبة من أروع نجوم الزمن الجميل إخراج حسن الإمام

عفريته هانم

تدور أحداث الفيلم حول المطرب عصفور الذي يحب ابنة صاحب الملهى الذي يعمل به علية الراقصة، ولكنها تميل إلى ميمي بك الشاب الثري، يعثر فيها عصفور على مصباح سحري يلمسه لتخرج منه عفريتة، تبدأ في تحقيق كل رغبات عصفور فتهبه قصرًا، لكنه مازال يبحث على الحب، فهل سيجده؟ وتناول العمل مظاهر مظاهر احتفالات الربيع وغني الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش لها بطولة فريد الأطرش، سامية جمال إسماعيل ياسين زينات صدقي وغيرهم إخراج هنري بركات

شم النسيم

يتناول الفيلم مظاهر عيد شم النسيم وذلك من خلال اسكتشات وقصص فكاهية، منها واحدة عن فتاة تخطط للإيقاع بين عروسين جديدين بعد أن توهمت أنها تحب العريس، ويمكنهما بحبهما أن يزيحا هذه الفتاة من طريقهما ويعيشان مرة أخرى في سعادة ويستأنفان الحياة الزوجية بطولة سميرة أحمد، رشدي أباظة،زينات صدقي،برلنتي عبد الحميد وكوكبة من النجوم إخراج فرنيتشو

عسل أسود

يدور الفيلم حول شاب مصري هاجر لأمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره ويقوم بتجسيده النجم أحمد حلمي، وبعد 20 عامًا يعود رغبة في الاستقرار، ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات والطقوس والاحتفال بأعياد شم النسيم حيث جسد حلمي مشهد وهو ذهب مع أصدقائه وجيرانه إلي الحديقة احتفالًا بعيد شم النسيم وجلسوا وسط الطبيعة والخضرة يتناولون الفسيخ والرنجة وعكس هذا المشهد مظاهر احتفال المصريين بطقوس شم النسيم وأثناء أحداث العمل يحمل جواز سفر أمريكي وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلي أن يتعرض لحادث يفقد فيه الجواز فتتغير معاملة الجميع إلى النقيض بطولة أحمد حلمي، إدوارد، لطفي لبيب، إنعام سالوسة وغيرهم من النجوم إخراج خالد مرعي

أبو العروسة

تدور أحداث المسلسل حول عدد من المشاكل الاجتماعية من خلال الموظف عبدالحميد الذي تختلط مشاعره السعادة والقلق عندما يتقدم شاب للزواج من ابنته، حيث تتعرض الأحداث لتحمل الأب لتكاليف زواج ابنته، ولاختلاف الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، ومشاكل الأسر المصرية ويتطرق ايضًا لطقوس احتفال الأسرة بالأعياد وخاصة عيد شم النسيم وتجمع العائلة في هذا اليوم بطولة سوسن بدر، سيد رجب، كارولين عزمي، نيرمين الفقي، مدحت صالح ميدو عادل ونخبة من النجوم إخراج كمال منصور

وغيرهم من المسلسلات والأفلام التي تناول احتفالات المصرين بعيد شم النسيم ومظاهر الأحتفال به