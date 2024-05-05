ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بالصور.. معامل مشروع مكافحة العفن البنى في البطاطس تواصل فحص عينات التصدير خلال اجازة شم النسيم

فحص البطاطس
فحص البطاطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس أن معامل المشروع تواصل فحص عينات البطاطس التصدير  خلال اجازة عيد شم النسيم وعيد العمال حيث يقوم الباحثون والفنييون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير.

أضافت بلابل أن المهندسون يتواجدون في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.

وأوضحت بلابل أنه يتم فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي يتم فحصها بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، مشيرة الى أن معامل المشروع فحصت حتى الآن 850 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الموسم التصديرى 2023-2024،

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل في قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمصدرين خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال

IMG-20240505-WA0029
IMG-20240505-WA0029
IMG-20240505-WA0021
IMG-20240505-WA0021
IMG-20240505-WA0022
IMG-20240505-WA0022
IMG-20240505-WA0020
IMG-20240505-WA0020
IMG-20240505-WA0017
IMG-20240505-WA0017
IMG-20240505-WA0023
IMG-20240505-WA0023
عيد شم النسيم عيد العمال بطاطس المائدة