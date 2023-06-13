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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تؤكد ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في خيرسون إلى 10 أشخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون الأوكرانية، أولكسندر بروكودين، إن عدد القتلى الناجم عن انتشار الفيضانات إثر انهيار سد كاخوفكا قد ارتفع إلى 10 أشخاص.

وأوضح أولكسندر بروكودين، في تصريحاته نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الإثنين، أن مدنيين اثنين آخرين لقيا حتفهما بسبب الفيضانات في مدينة خيرسون، مضيفًا أنه "تم العثور على امرأة مجهولة الهوية ورجل يبلغ من العمر 50 عامًا غارقين في أحد أحياء المدينة اليوم".

وأفاد بروكودن أن 20 شخصًا آخرين أصيبوا في أعقاب انهيار السد من بينهم خمسة من ضباط الشرطة واثنين من رجال الإنقاذ، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 35 شخص في عداد المفقودين، من بينهم سبعة أطفال.

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