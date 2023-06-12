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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طريقة تحضير الفطير المشلتت.. تعرفي عليها

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
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  يعد الفطير  المشلتت من أفضل الوجبات ذات الطابع الريفي عند الأسر المصرية ويتم تناولها  مع العسل الأبيض او  الأسود والجبن القديمه بمختلف أنواعها ؛ لذانقدم لكن طريقة تحضير الفطير المشلتت:


ضعي الدقيق فى بولة، ويفضل نوع الدقيق مخصص للفطائر، ثم ضعي رشة الملح.

ننزل بالماء تدريجيا ونعجن حنى تصبح عجينة طرية،ثم نتركها في طبق مرشوش بالدقيق حوالى ساعه.

قسميها كور حسب حجم الفطيره المطلوبه، ثم رشي مكان فرد العجين بالدقيق، ثم تفرد العجين بالنشابة جيدا حتى تصبح شفافة.

فى طاسه بها السمنه والزيت، ابدأي رشهم على وش العجينه وهى مفروده وتوزع عليها السمنه مع الزيت، ثم قومي بطبيقها بالنصف ونرش تانى على الوجه اللى قدامى ونطبق تانى ونرش جيدا حتى تصبح العجينة مستطيله ومع كل تطبيق نحط السمنه، ثم نلف المستطيل رول بعد ما ندهنه وندخل الطرف الأول فى الطرف الاخير حتى تصبح مثل الكوره.

كرري هذه الخطوة على جميع العجين بنفس الطريقه، واتركيه يرتاح تانى حوالى ربع ساعه.

سخني الفرن بس على أقل درجه حراره حتى ينضج جيدا من الداخل.

ادهني الصينيه بالسمن والزيت، ونبدأ نفرد ببطن الايد ببطء من كل جنب حتى تصبح دائره الفطيره، واتركيها سميكة ثم ضعيها فى الصينيه المدهونه.

تدخل الفرن على الصاج من تحت ونتابعها حتى تصبح باللون الذهبى من الأسفل ثم نقلبها وتأخذ لون من الوجه الاخر، وتقدم.

الفطير المشلتت طريقة التحضير المقادير الدقيق والسمن