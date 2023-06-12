طاقة النواب توافق على 4 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله ومشاركة رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلا اللجنة نتائج الاتفاقيات والاستثمارات البترولية، للبحث والتنقيب عن البترول والغاز خلال السنوات الثلاثة الماضية.



وطالبت اللجنة أمس ممثلي وزارة البترول عرض نتائج الاتفاقات التعاقدات التي وافقت عليها اللجنة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع عدد من الشركات وعرض ما تحقق من اكتشافات.

واستعرض سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات بوزارة البترول نشاط البحث والاستكشاف والتنقيب خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما نتج من اكتشافات جديدة عن الاتفاقيات والاستثمارات.



وقال "رسلان" إن عدد الآبار التي تم حفرها خلال المدة ٢٩٨ بئرا نتج عنها ١٤٢ كشف بترولي خلال ٣ سنوات منها حوالي ٣٠ ٪ آبار زيت والباقي غاز تتراوح بين ٧٠ أو ٦٥٪ آبار اكتشافات جديدة للغاز.

وتابع "رسلان" أن العام الحالي شهد حفر ١١٢ بئر وتم النجاح في كشف ٤٢ بئر أضافت حوالي ٧٠ ألف برميل بترول يوميا في الإنتاج المصري.



وأشار الى أن هناك استثمارات استكشافية بقيمة ٢ مليار دولار سنويا بإجمالي استثمار آت حوالي ٨ مليار دولار.



وأضاف أن إنتاج مصر من البترول تزايد إلى ٥٠٠ الف برميل يوميا وحوالي ٣٠٠ مليون برميل سنويا وخلال ٥ سنوات ستصل إلى واحد ونصف مليار برميل إنتاج من من الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الاكتشافات الجديدة إضافت إلى الاحتياطي ١٦٨ مليون برميل زيت و٣ تريليون قدم مكعب من الغاز.



وقال إن مصر تستورد ٢٠٠ الف برميل مكافئ حوالي ٢٠ ٪ من الاستهلاك الداخل ويبلغ إنتاج مصر ٦ ونصف مليار وحدة غاز يوميا، وعائد الصادرات المصرية من الغاز العام الحالي تبلغ ٨ مليار عائد أو ناتج تصدير الغاز.

وأعلن رسلان عن ٧ مزايدات جديدة مع شركات عالمية خلال ٣ سنوات و٤ مزايدات في العام الحالي فقط للبحث والتنقيب عن البترول.



وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله على ٤ اتفاقيات للتنقيب عن البترول "الزيت والغاز" بعدد من مناطق الجمهورية.

حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "ترايدنت بتروليوم كومباني"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية).

ووافقت اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع).



كما وافقت على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.

ووافقت اللجنة علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.