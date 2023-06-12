بالتعاون مع حياة كريمة.. فحص 971 مواطنًا في قافلة جامعة سوهاج الطبية

يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، تنفيذ قوافله الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للأهالي بقري ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا، حيث انطلقت القافلة إلى مركز المنشاه، وتم خلالها فحص وعلاج ٩٧١ مواطنا.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة، انه تم تنفيذ تلك القافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ضمن فعاليات القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة" التي تم تنظيمها بمركز شباب مدينة المنشأه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف القري الاكثر احتياجًا داخل الإقليم.

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان الجامعة تحرص علي تنفيذ تلك القوافل الطبية ايمانًا منها بأهمية مد يد العون لمساعدة أهالينا داخل الإقليم، وتقديم خدمة طبية علاجية متميزة،حيث شارك بها عدد من الاطباء من التخصصات الطبية المختلفة كالباطنة، الأطفال، الروماتيزم، الرمد، النساء والتوليد، والعظام والجلدية.

وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، انه تم بالقافلة مناظرة ٩٧١ حالة وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم تحويل عدد ٣٥ حالة الي المستشفي الجامعي حيث تتطلب حالاتهم فحوصات وتدخلات جراحية.

وأشار الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلي أن قطاع خدمة المجتمع بالكلية ينفذ العديد من القوافل الطبية علي مدار العام، حيث تعد تلك القافلة الثالثة عشر التي يتم تنفيذها خلال الستة شهور الماضية.